Weg mit dem Grau

Es gibt diese Tage, da passt einfach alles zusammen – leider auch im negativen Sinn. Gestern zum Beispiel war das Wetter so dramatisch schlecht und ungemütlich wie die politische Weltlage. Zum feuchten Dauergrau bei sechs Grad gesellten sich also viele mürrische Gesichter, die tief in Schals und Kragen meist dunkler Winterjacken versunken waren. Nur wenige versuchten, dem Trübsinn etwas entgegenzusetzen, fielen dafür aber umso mehr auf. Eine junge Frau zeigte sich von Kopf bis Fuß in knalligem Rot und wurde zum echten Hingucker. Die Kollegin berichtete strahlend vom Kauf eines Lippenstifts in leuchtendem Pink. Sie hatte außerdem schon einen Adventskalender erstanden, der voller guter Nachrichten ist. Kunterbunter Blickfang an trüben Tagen auch das Hemd eines Kollegen, das mit farbenfrohen Kuchen, Torten und Eishörnchen bedruckt war. Als Dank für den Versuch, das Grau des Tages aufzulockern, gab es immer wieder ein Lächeln von den Mitmenschen und zur politischen Lage der Republik hatte ein Passant auch noch einen guten Ratschlag parat: „Wir sollten uns an den Italienern orientieren. Für die sind geplatzte Regierungen ganz alltäglich und es gibt gefühlt andauernd Neuwahlen. Trotzdem lassen sie sich ihre Lebensfreude nicht verderben und genießen den Tag.“ Ganz Unrecht hat er nicht.

