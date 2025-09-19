Wie ein Krustenbrot mit dem freien Willen zusammenhängt

Der Duft von frisch gebackenem Brot fällt für mich unter die leckersten Gerüche, die es gibt. So läuft mir regelmäßig, wenn ich nach der Arbeit noch ein Brot besorge, schon das Wasser im Mund zusammen, während ich den noch warmen Laib durch die Gegend kutschiere. Neulich lief ich wieder mit einem so verheißungsvoll duftendem Krustenbrot vom Bäcker zum Auto, als mir einfiel, dass ich ja einen freien Willen habe.

Ich muss das Brot jetzt nicht brav nach Hause tragen, das Brotschneidebrett und das dazu passende Messer herausholen, eine Scheibe abschneiden, es belegen, wie es sich halt gehört. Ich kann auch einfach – jetzt sofort – hineinbeißen. Nicht mal meine Mutter würde mich schimpfen (höchstens mein Partner, wenn er das angeknabberte Brot auf dem Küchentisch entdeckt). Also biss ich hinein. Und ich wage die kühne Behauptung: Noch nie schmeckte Brot besser.

Was lerne ich daraus? Manchmal sind es genau diese winzigen Momente, in denen man merkt, dass man tatsächlich selbst das Sagen hat im eigenen Alltag. Klingt das ein bisschen pathetisch? Auf jeden Fall. Aber der freie Wille, das ist nicht die große Philosophievorlesung, das ist der Biss ins Brot. Oder in die ganze Tafel Schokolade. Oder den Pyjama um 14 Uhr schon wieder anziehen, das hübsche Sonntagskleid am Dienstag tragen, Eis zum Abendessen, mit nackten Füßen in den Bach steigen, querfeldein laufen. Probieren Sie es mal aus.