Zurück nach Amerika, schwarzer Freitag!

Also, diese Amis. Immer wieder schwappt irgendeine „Tradition“ dieses traditionslosen Volkes über den großen Teich – und schon machen wir es nach! Halloween haben zwar die Kelten (also wir) erfunden, aber die Amis haben es dann groß gemacht – und jetzt wird hier bei uns mit Halloween-Zeugs mehr Kohle verdient als mit Faschingsartikeln. Da lässt der entrüstete Aufschrei der hiesig-eingeborenen Traditionalisten nicht lange auf sich warten. Aus Amerika? Brauchen wir nicht! Den Weihnachtsmann hat einst ein amerikanischer Brausehersteller erfunden, obwohl es hier doch schon unser liebes Christkind gibt. Coca-Cola-Weihnachtsmann? Brauchen wir hier auch nicht, schallt es regelmäßig durch die germanische Entrüstungskultur.

Aha, und was ist mit heute? Der heutige Freitag ist bei den Amis der „Black Friday“. Traditionell wird dort am Freitag nach Thanksgiving - dem amerikanischsten aller amerikanischen Feiertage – groß und großzügig eingekauft.

Natürlich ist das längst auch zu uns herübergeschwappt. Black Friday, Black Week, Black sonstwas – überall wird nur noch schwarz gekauft. Vermeintliche Schnäppchen an allen Ecken wollen nur unser Bestes: unser Geld. Wirtschaft und Kundschaft (also wir!) haben diese amerikanische (Un-)Sitte sofort und klaglos übernommen. Und was ist mit den hiesigen Entrüstungs-Traditionalisten, wenn man sie mal braucht? Wo bleibt der Aufschrei? Oder sind alle gerade beim Shoppen?