Drei Duelle, eine Meinung

Dieses Duell am Sonntag war der Hit. Es war jedenfalls genauso so, wie ich es mir insgeheim erhofft hatte: Der Herausforderer gab alles und konnte den Sieg feiern, der Titelverteidiger ging unter und schlich von der Bildfläche.

Gerade mit dem Kumpel telefoniert. Sonst eigentlich ein ganz vernünftiger Kerl. Dachte ich. Doch der war da ganz anderer Ansicht. Er hielt den Titelverteidiger für besser und lachte sich über den Herausforderer schlapp. So ging es dann hin und her, und irgendwie erkannten wir, dass wir diesmal so ganz und gar nicht einer Meinung sind. Muss man ja auch nicht immer sein, meinte ich zum Abschied. Aber wie man den gloriosen Sieg der Eagles so schlechtreden könne, das könne ich nun mal nicht verstehen. Und dann diese lahme Halbzeitshow!

Rat- und verständnislos antwortete mein Kumpel: „Halbzeitshow? Eagles?“ Plötzlich wurde uns klar, dass wir beide zwar von einem Duell gesprochen hatten – jeder für sich aber an etwas ganz anderes gedacht hatte. Ich an den Superbowl zwischen den Eagles und den Chiefs, er ans Kanzler-Duell zwischen Scholz und Merz. Gut, dass wir das klären konnten. Dann waren uns auch schnell wieder einig: Lilli ist hochverdient Dschungelkönigin geworden.