Aufregung in Bad Wörishofen: „Ich bin gespannt, wie ein klassisches Konzert ist“

Bad Wörishofen

Kinder spielen für Kinder: „Ich bin gespannt, wie ein klassisches Konzert ist“

Beim Projekt „Kinder spielen für Kinder“ durften Kinder mit unserer Redaktion hinter die Kulissen eines klassischen Orchesters blicken – und auch selbst auf die Bühne.
Von Sina-Lara Nachtrub
    Bei „Kinder spielen für Kinder“ dürfen 800 Kinder aus der Region den besten Klassik-Nachwuchsmusikern beim Spielen zuhören.
    Bei „Kinder spielen für Kinder“ dürfen 800 Kinder aus der Region den besten Klassik-Nachwuchsmusikern beim Spielen zuhören. Foto: Sina-Lara Nachtrub

    Als der erste Geigenklang sanft durch den Kursaal Bad Wörishofen schwebt, verwandelt sich das fröhliche Stimmengewirr von rund 800 Kindern in gespannte Stille. Die Schülerinnen und Schüler aus neun Allgäuer Schulen sind an diesem Vormittag zu einer außergewöhnlichen Musikstunde zusammengekommen: „Kinder spielen für Kinder“. Ermöglicht wird dieses besondere Konzert durch das Festival der Nationen und die Mindelheimer Zeitung. Dabei durften sie nicht nur den größten Nachwuchstalenten der klassischen Musik im vbw Festivalorchester lauschen, sondern auch selbst auf die Bühne kommen.

