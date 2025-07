In den vergangenen Wochen gab es einige tierische Vorfälle im Unterallgäu: Die junge Schäferhündin Vicky wurde vor dem Friedhof in Hausen bei Salgen ausgesetzt, bei Tussenhausen wurde ein totes Kalb gefunden und nahe der Autobahnauffahrt Stetten lag ein Kätzchen ohne Mutter. Wie ging es mit den Tieren weiter? Und häufen sich solche Vorfälle in diesem Jahr besonders?

