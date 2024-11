Autofahrer fährt bei Dirlewang gleich mehrere Schilder um

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen am Kreisverkehr bei Dirlewang gleich mehrere Verkehrsschilder beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich darum zu kümmern. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge prallte der Fahrer vor 6.50 Uhr mit seinem Auto gegen mehrere Schilder im Kreisverkehr. Weil sein Auto nicht mehr fahrbereit war, ließ er es von einem anderen Fahrzeug abschleppen, so die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mindelheim hätten das Unfallfahrzeug im Rahmen der Fahndung in der Nähe sicherstellen können, heißt es im Polizeibericht. Es sei aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe abgeschleppt worden. Inzwischen hatten die Beamten auch den Fahrer ermitteln können und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. (mz)

