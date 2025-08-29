Icon Menü
Autounfall bei Kammlach: Rehe verursachen Kollision mit hohem Sachschaden

Kammlach

Auto weicht Rehen aus und landet im Graben

Ein Reh stirbt bei der Kollision und es gibt einen Schaden von rund 5000 Euro.
Von Ulf Lippmann
    Ein Rudel Rehe hat bei Kammlach einen Unfall verursacht. (Symbolbild)
    Ein Rudel Rehe hat bei Kammlach einen Unfall verursacht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Ein Rudel Rehe war am Donnerstagabend Ursache für einen Verkehrsunfall bei Kammlach. Laut Polizei fuhr ein Mann von Höllberg Richtung Kammlach, als in einer scharfen Linkskurve ein Rudel Rehe über die Fahrbahn lief. Beim Versuch auszuweichen, kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ihm ein massiver Frontschaden, zwei Reifen platzten und die Leitplanke wurde beschädigt. Ein Reh starb bei dem Unfall, der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. (mz)

