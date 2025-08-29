Auto weicht Rehen aus und landet im Graben

Ein Rudel Rehe war am Donnerstagabend Ursache für einen Verkehrsunfall bei Kammlach. Laut Polizei fuhr ein Mann von Höllberg Richtung Kammlach, als in einer scharfen Linkskurve ein Rudel Rehe über die Fahrbahn lief. Beim Versuch auszuweichen, kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ihm ein massiver Frontschaden, zwei Reifen platzten und die Leitplanke wurde beschädigt. Ein Reh starb bei dem Unfall, der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. (mz)

