Autowerkstatt in Rammingen brennt völlig aus – Feuerwehr rettet Wohnhaus

Rammingen

Autowerkstatt brennt völlig aus

Bei einem Feuer in Rammingen waren am Samstag rund 100 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen.
Von Ulf Lippmann
    Rund 100 Kräfte der Feuerwehren waren beim Brand einer Werkstatt in Rammingen im Einsatz.
    Rund 100 Kräfte der Feuerwehren waren beim Brand einer Werkstatt in Rammingen im Einsatz. Foto: Aov

    Bei Arbeiten an einem Schrottfahrzeug geriet dieses am Samstag in Rammingen in Brand. Laut Polizei griffen die Flammen trotz sofortiger Löschversuche auf die gesamte Werkstatt über. Als die Feuerwehr ankam, stand die Werkstatt bereits im Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus größtenteils verhindert werden. Auch verletzt wurde glücklicherweise niemand.

    Die gesamte Werkstatt in Rammingen brannte aus. Es entstand beträchtlicher Schaden. Verletzt wurde niemand.
    Die gesamte Werkstatt in Rammingen brannte aus. Es entstand beträchtlicher Schaden. Verletzt wurde niemand. Foto: Aov

    Nach Auskunft der Polizei entstand jedoch ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Weiterhin waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und den Kriminaldauerdienst Memmingen hat das Fachkommissariat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, übernommen. (mz)

