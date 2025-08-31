Autowerkstatt brennt völlig aus

Bei Arbeiten an einem Schrottfahrzeug geriet dieses am Samstag in Rammingen in Brand. Laut Polizei griffen die Flammen trotz sofortiger Löschversuche auf die gesamte Werkstatt über. Als die Feuerwehr ankam, stand die Werkstatt bereits im Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus größtenteils verhindert werden. Auch verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die gesamte Werkstatt in Rammingen brannte aus. Es entstand beträchtlicher Schaden. Verletzt wurde niemand. Foto: Aov

Nach Auskunft der Polizei entstand jedoch ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Weiterhin waren Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Nach ersten Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und den Kriminaldauerdienst Memmingen hat das Fachkommissariat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, übernommen. (mz)