Das Miteinander steht bei der AWO im Mittelpunkt

Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen hat viel geleistet und noch viel vor: Vorsitzende Regina Besch zeigte dies bei der jüngsten Mitgliederversammlung mit ihrem bebilderten Rechenschaftsbericht. Zu diesen gehörten unter anderem die Projekte für sozial schwache - wie das „AWO-Engelchen für Notfälle“, die enge Zusammenarbeit mit der Bad Wörishofer Tafel, die Antragstellung für Hilfsbedürftige an die Kartei der Not, die Lebensmittelpakete für 65+ sowie die betreuten AWO-Kinderfreizeitmaßnahmen. Wichtig ist dem Ortsverein aber auch der Kontakt zu den Mitgliedern und Interessierten, weshalb mehrmals im Jahr das AWO-OV-Info-Blättle erscheint, ein fünftägiger Telefondienst für Beratung oder Sorgen zur Verfügung steht und zudem regelmäßige Beratungen, das 14-tägige AWO-Café und die Spielenachmittage im Waaghaus stattfinden. Dass die Einladung am Heiligen Abend für Alleinstehende so gut gelang, freute die AWO-Vorstandschaft ganz besonders, betonte Regina Besch.

AWO Türkheim organisiert Hilfstransporte

Den Abschluss ihres umfassenden Rückblickes machten die Auslands-Hilfsprojekte. So organisierten die AWO-Ehrenamtlichen wieder mehrere Hilfsgüter-Transporte zum rumänischen AWO-Ortsverein im Dorf Satmarel, das etwa 35 Kilometer von der rumänisch-ukrainischen Grenze entfernt liegt. Zudem wurden zum 11. Mal im Unterallgäu und anderen Regionen rund 400 Weihnachtspäckchen gesammelt, um sie rechtzeitig vor Weihnachten persönlich an die Schulkinder in Satmarel zu verteilen. Eine weitere Besonderheit war der Bau eines neuen Brunnens für den Gemüseanbau im südwestafrikanischen Mali, im Dorf Mouroukorobougou.

Kassiererin Heidi Pienle erläuterte detailliert den AWO-Kassenbericht. Revisor Peter Dziewior bestätigte den positiven Bericht durch die hervorragend geführte Kassenführung, und AWO-Kreisvorsitzender Edi Güttler beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, der alle Mitglieder zustimmten. Im Anschluss daran wurde die neue Beisitzerin Kornelia Berkmüller mit 100 Prozent der Mitgliederstimmen gewählt. In seinem Grußwort bedankte sich Türkheims Bürgermeister Christian Kähler bei der AWO für die wichtige und engagierte Arbeit vor Ort und überreichte sehr zur Freude des Vorstandes einen Spendencheck von der Marktgemeinde für die sozialen Projekte.

Dank an langjährige Mitglieder der AWO Türkheim

AWO-Kreisvorsitzender Edi Güttler lobte die vorbildliche Arbeit der AWO-Ehrenamtlichen und informierte, dass der Bezirksverband AWO Schwaben den Schwerpunkt seiner Arbeit in den nächsten Jahren auf die Kinderarmut lege. Die Krönung der AWO-Jahreshauptversammlung waren die Mitgliederehrungen, die Regina Besch, Christine Scherf und Heidi Pienle mit großer Dankbarkeit durchführten. Geehrt wurden Horst Mühmel für 60 Jahre, Maria Kaufer (50), Walter Fritsch (30) und Klaus Besch für 20 Jahre. (mz)