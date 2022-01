Bad Grönenbach

vor 37 Min.

Römisches Gutshaus bei Bad Grönenbach ausgegraben

Ein Blick auf die Ausgrabungsstätte: Das Grabungsteam ist am Werk und vermisst den Fund, erstellt Zeichnungen und digitalisiert.

Plus Bei Bad Grönenbach finden archäologische Ausgrabungen statt. Der Fundort wurde nun winterfest gemacht. Was die Archäologen dort entdeckt haben und was damit geschehen soll.

Von Theresa Osterried

Grönenbach Die Erd- und Gesteinsschichten des Kiesabbaugeländes Darast stecken voller historischer Überraschungen. Über einen längeren Zeitraum hinweg wurde dort aufgrund von archäologischen Grabungen in einem Radius von 50 Metern der Boden untersucht und freigelegt. „Hier stand ein römisches Gutshaus, eine sogenannte Villa rustica mit einem römischen Bad“, sagt Jürgen Unglehrt, Geschäftsführer der Allgäu Kies GmbH.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen