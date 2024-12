Polizei nimmt Mann in der Innenstadt von Bad Wörishofen fest

Die Polizei wurde am Mittwochabend zu einer hilflosen Person in die Hochstraße Bad Wörishofen gerufen. Ein 37-jähriger Mann sei dort auf einer Treppe eingeschlafen. „Aufgrund der starken Alkoholisierung und der winterlichen Temperaturen musste der 37-Jährige in Gewahrsam genommen werden“, teilte die Polizei mit. Dabei habe der Mann allerdings Widerstand geleistet und zudem die Polizeibeamten mit diversen Schimpfwörtern beleidigt. Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. (mz)

