Ärger um den Zustand der Grabkammern auf dem Wörishofer Friedhof

Plus Der Friedhof von Bad Wörishofen hat jetzt Grabkammern, damit sind wieder Sargbestattungen möglich. Doch der Eindruck des Friedhofs bleibt ein Anlass für Kritik.

Der ungepflegte Zustand des städtischen Friedhofes war in der Vergangenheit immer wieder Thema in der Stadtratssitzung, jetzt könnte sich endlich eine Lösung abzeichnen.

Bereits Ende 2022 hatte Bürgermeister Welzel Lösungswege versprochen, um der Verunkrautung entgegenzuwirken und für Besuchende mehr Aufenthaltsqualität auf dem Friedhof von Bad Wörishofen zu bieten. Seit keine chemischen Unkrautmittel mehr verwendet werden dürfen, nahm das Unkraut oder Beikraut, vor allem auf den Wegen, drastisch zu.