Auffahrunfall: Zwei Autofahrerinnen verletzt

Zwei Autofahrerinnen wurden bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag in der Rudolf-Diesel-Straße in Bad Wörishofen leicht verletzt. Eine 50-jährige Autofahrerin wollte laut mit ihrem Pkw nach links auf einen Parkplatz abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah eine hinter ihr fahrende 30-Jährige und krachte ins Heck des vor ihr stehenden Fahrzeugs. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von rund 6500 Euro, so die PI Bad Wörishofen. (mz)

