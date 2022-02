Ausstieg aus dem Leistungsdruck: So wurde aus Franz Zoller ein Kneippbotschafter

Plus Wie Franz Zoller mit dem Leistungsdruck als Manager umging und eine Wende in seinem Leben schaffte. Mit seiner strikten Haltung zu Kneipp machte er auch einem bekannten Duo aus dem Fernsehen Beine.

Wer sich mit dem Lebensweg von Franz Zoller beschäftigt, findet dort zwei aktuelle Bezüge. Zum einen passt dieser zum diesjährigen Kneipp-Jubiläum. Zum anderen erinnert er an den kürzlichen Ausstieg des Managers von Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, der zuletzt die sportlichen Schlagzeilen beherrschte. Es geht um Leistungsdruck. Der große Unterschied: Max Eberl zog einen Schlussstrich – während Franz Zoller einen großen Umstieg wagte.