Autofahrerin übersieht Verkehrsinsel und fährt Laterne und Baum an

Am Samstag gegen 17.45 Uhr hat es in der Hahnenfeldstraße in Bad Wörishofen einen Unfall gegeben. Laut Polizei fuhr eine 75-jährige Frau mit ihrem Auto Richtung Norden, als sie eine Verkehrsinsel übersah und eine Laterne und einen Baum anfuhr. Die Frau blieb unverletzt, der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Laterne und dem Baum entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro, am Auto von etwa 5000 Euro. (mz)

