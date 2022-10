Autohandel in Bad Wörishofen und Mindelheim: Krisen machen Jäckle nur stärker

Plus Das Autohaus besteht seit 50 Jahren und hat schon manchen Wandel erlebt.Warum die Firmenchefs auch für die Zukunft ihres Unternehmens zuversichtlich sind.

Energie ist teuer, viele Menschen müssen sich genau überlegen, für was sie noch Geld erübrigen können. Ein neues Auto steht da eher nicht auf der Einkaufsliste. Wie aber kommt ein traditionsreiches Autohaus durch die aktuelle Krise, das seit 50 Jahren besteht? Wir sprachen mit Hermann und Elmar Jäckle vom gleichnamigen Autohaus Bad Wörishofen und Mindelheim.