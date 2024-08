Bad Wörishofen ist bereit für das große Entenrennen auf dem Wörthbach

Zum 55. Mal findet in Bad Wörishofen der bayerische Kunsthandwerkermarkt statt. Viele Gäste werden aber auch wegen eines anderen Termins in die Stadt kommen - dem großen Entenrennen.

Parallel zum beliebten bayerischen Kunsthandwerkermarkt veranstaltet der Rotary Club Bad Wörishofen das beliebte Entenrennen“ im Wörthbach, der mitten durch die Fußgängerzone fließt. Der Einzelhändler stellt sich mit einem verkaufsoffenen Sonntag auf den erwarteten Andrang ein.

Der Kunsthandwerkermarkt öffnet bereits am Samstag, 31. August, von 10 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 1. September, gelten die gleichen Öffnungszeiten. Der Eintritt zum Kunsthandwerkermarkt, der im Kurhaus (Foyer), dem Bonifaz-Reile-Weg und in der Kneippstraße stattfindet, ist frei.

Verkaufsoffener Sonntag flankiert das Entenrennen und den Markt in Bad Wörishofen

Am verkaufsoffenen Sonntag haben die teilnehmenden Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Ab 15 Uhr schwimmen am Sonntag über 3000 kleine Entchen beim Entenrennen des Rotary Clubs Bad Wörishofen um den Sieg. Los geht es im Wörthbach beim Kunst- und Kulturhaus „Zum Gugger“, Startschuss ist um 15 Uhr. Die Ziellinie befindet sich vor dem Kurhaus in der Fußgängerzone. Gegen 16 Uhr sollte klar sein, wer das Rennen macht. Die Preisverteilung ist für 16.15 Uhr angekündigt.

Wer beim Entenrennen mitmachen will, kann bis zum 30. August um 12 Uhr in der Sparkasse Bad Wörishofen, bei Barth Wohnkultur, im Landmarkt Stockheim, der Zahnarztpraxis Dr. Kienle, der Hubertus Apotheke und bei Aurelia Allgäuer Naturprodukte eine Teilnehmerkarte kaufen, die als Rennlizenz dient. Die Karte trägt die Startnummer der Ente, mit der man dann mitfiebern kann. Fünf Euro kostet die Teilnehme. Der Reinerlös der Wohltätigkeitsaktion geht an ein Projekt der Freiwilligenagentur Schaffenslust zur Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und an soziale Einrichtungen. Die Preise werden ausschließlich gegen Abgabe der Nummer auf der Teilnehmerkarte an die Gewinner-Teilnehmernummer ausgegeben. Weitere Informationen gibt es unter https:/bad-woerishofen.rotary.de