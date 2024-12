Bad Wörishofens Hoteliers wollen, dass Kurdirektorin bleibt

Bad Wörishofens Hoteliers fordern in einem offenen Brief an Bürgermeister und Stadtrat den Verbleib der Kurdirektorin Cathrin Herd. Die Amtsleiterin hatte ihre Kündigung eingereicht, eine Krisensitzung im Hauptausschuss war die Folge.

„Wir haben alle 120 Bad Wörishofer Betriebe besucht bzw. abtelefoniert. So gut wie alle waren der Meinung, dass Frau Herd bleiben sollte“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. „Natürlich ist es in erster Linie der Bürgermeister, der Einfluss auf die Amtsleiter hat. Wir bitten daher vor allem den Bürgermeister eindringlich, alles zu unternehmen, um eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen“, so heißt es weiter. Man spreche Bürgermeister und den gesamten Stadtrat an. Unterzeichnet haben den Brief sieben bekannte Wörishofer Hotelbetreiberinnen und Hotelbetreiber: Krumm-Hebinger, Hetterich, Seemüller, Förch, Trommer, Schegerer und Schneid.

Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) schrieb zurück, er befinde sie derzeit in Gesprächen mit Herd. „Sie rennen damit bei mir offene Türen ein, weil ich gerne die gute Zusammenarbeit mit Frau Herd fortsetzen will“, so Welzel. Er werde sich „selbstverständlich weiterhin dafür einsetzen, dass Frau Herd bei der Stadt bleibt“.

Nach Herd hatte auch Ordnungsamtsleiter Simon Bayer überraschend gekündigt. In diesem Fall gibt es allerdings eine Wende. Der Ordnungsamtsleiter bleibt nun doch im Amt. Das gab Bürgermeister Welzel jüngst bekannt. Unserer Redaktion teilte Bayer daraufhin mit, man habe sich zu „strukturellen und organisatorischen Dingen“ geeinigt und blicke „zuversichtlich in die Zukunft“.