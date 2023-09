Bad Wörishofens Stadtrat genehmigt Vertrag für die Erweiterung des Skyline Parks

Plus Bayerns größter Freizeitpark soll 2500 neue Parkplätze samt Solaranlagen bekommen. Nun gibt es dazu Neuigkeiten, die besonders Bad Wörishofens Grüne freuen.

Die letzte hohe Hürde für den Ausbau des größten Freizeitparks Bayerns ist genommen. Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat in einer nicht öffentlichen Sitzung den nötigen Durchführungsvertrag mit den Betreibern des Allgäu Skyline Parks genehmigt. Eine weitere Neuigkeit sorgte für Freude vor allem bei den Grünen.

2500 neue Parkplätze samt Solaranlage für Bayerns größten Freizeitpark: Das Großprojekt stieß im Stadtrat von Bad Wörishofen nicht nur auf Gegenliebe. Das zeigten die bislang geführten Debatten im Rat. Zuletzt gab es nur eine knappe Mehrheit für die Pläne von Parkbetreiber Joachim Löwenthal. Der neue Parkplatz mit 2500 Stellplätzen für Bayerns größten Freizeitpark entsteht zwischen der alten B18 und der A96, unmittelbar gegenüber dem Parkgelände. Der Parkplatz wird von der alten B18 aus angefahren. Auf dem Parkplatz werden Carports mit Solardächern entstehen. Den erzeugten Strom will der Park selbst nutzen. Kritisiert wurden zuletzt der Flächenverbrauch und die zusätzliche Belastung der Nachbarn in Kirchdorf.