Bad Wörishofer Stiftung zeichnet Krebs-Forscher mit 10.000 Euro aus

Die Walter Schulz Stiftung aus Bad Wörishofen hat Dr. Florian Perner mit dem Forschungspreis ausgezeichnet. Dieser ist mit 10.000 Euro dotiert. Damit hat die gemeinnützige Institution seine wissenschaftliche Arbeit für die Entwicklung neuer, verbesserter Wirkstoffe bei der Behandlung von Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind, gewürdigt. Denn die Daten von Perners Arbeit tragen der Stiftung zufolge maßgeblich zum Verständnis des Wirkungsmechanismus bei. Zudem erlauben die Erkenntnisse des 33-jährigen Forschers erstmals eine genetische Früherkennung von Resistenz-Varianten in Patienten, die im Rahmen von klinischen Studien mit Medikamenten, sogenannten Menin-Inhibitoren, behandelt werden.

Perners Forschungsarbeit sei eine herausragende Leistung, die die Behandlung von Blutkrebs-Patienten sehr positiv beeinflussen könnte, ist sich Prof. Dr. Clemens Wendtner, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung, sicher. Wendtner trat den Vorsitz im Januar 2024 an, nachdem er vom Vorstand der Stiftung berufen wurde. Der Mediziner hat mit den Beiratsmitgliedern 20 eingereichte Forschungsarbeiten studiert und schließlich den Preisträger des Forschungspreises 2023 bestimmt.

Die Schauspielerin Ulrike Kriener hält die Laudatio

Die Laudatio hielt bei der Preisübergabe in München die Schauspielerin Ulrike Kriener als Botschafterin der Walter Schulz Stiftung nach außen vertritt. Perner studierte Medizin in Magdeburg und absolvierte seinen Abschluss mit summa cum laude. Er war Assistenzarzt an der Uniklinik in Jena, Gastwissenschaftler am Leibnitzinstitut und forschte vier Jahre in Boston an der Harvard Universität und am Dana-Farber Cancer Institut. Er kehrte nach Deutschland zurück als Junior Forschungsgruppenleiter an der Klinik für Inneres in Greifswald und erhält seit Januar 2024 die Exzellenzförderung im Emmy-Noether Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Uniklinik Hannover.

Preisträger Perner betont, wie wichtig der Austausch in der Forschung ist

Perner selbst beschreibt es als große Chance und ein Riesenglück, dass er bis heute an ganz verschiedenen Orten forschen und arbeiten konnte. Daher liegt es ihm am Herzen darauf hinzuweisen, wie wichtig auch in der medizinischen Forschung Internationalität ist. Austausch, Verbindungen und gemeinsames Arbeiten garantieren Entwicklung und Erfolg. Und letztlich eine bessere gesundheitliche Prognose für schwer erkrankte Patientinnen und Patienten.

Die Walter Schulz Stiftung wurde 1980 von der Verlegerin Erna Schulz zu Ehren ihres Mannes Walter Schulz gegründet. Seither wird die gemeinnützige Institution von Krafthand Medien mitgetragen. Die Stiftung mit Sitz in Bad Wörishofen hilft der Forschung und fördert die Wissenschaft mit dem Schwerpunkt Tumorforschung. Nicht nur mit der jährlichen Verleihung des Forschungspreises, sondern auch in der Förderung kliniknaher Projekte auf dem Gebiet der Tumorforschung.