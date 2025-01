Bäuerinnenchor spendet

Der Spendenerlös des Schwäbischen Adventssingens, das der Unterallgäuer Bäuerinnenchor mit musikalischen Gästen in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Justina in Bad Wörishofen veranstaltete, geht in diesem Jahr an die Blaue Blume, die in Mindelheim ein auf Spenden angewiesenes Zentrum für seelische Gesundheit im Alter betreibt. Die Leiterin der Einrichtung, Daniela Olgun, freute sich sehr über 2500 Euro.

