Bei der Corona-Impfung ist längst nicht alles im grünen Bereich

Seit dieser Woche sind auch im Impfzentrum Bad Wörishofen angepasste Corona-Impfstoffe erhältlich. Der Start war allerdings verhalten, auch, weil zunächst nur wenige Dosen ankamen.

Seit Beginn der Woche kann in Bad Wörishofen mit den Impfstoffen geimpft werden, die an die Corona-Variante BA.1 angepasst wurden. „Aber faktisch gibt es keine nennenswerte Steigerung der Impfzahlen im Vergleich zu den Vorwochen“, sagte die Unterallgäuer Koordinierungsärztin Dr. Carola Winkler unserer Redaktion am Freitag. Wer kommt, hat schon eine lange Impfgeschichte. „Wir machen praktisch nur noch Viertimpfungen“, berichtet Winkler. Doch auch hier geht in absoluten Zahlen ausgedrückt nicht viel. „Am Donnerstag waren es zehn Viertimpfungen“, so Winkler. Im Schnitt habe man nur noch eine Erstimpfung pro Woche.

Wer sich impfen lassen sollte, erklärt Koordinierungsärztin Carola Winkler

Dabei hält Winkler den angepassten Impfstoff vor allem für jene Menschen für empfehlenswert, die beispielsweise erst zweimal geimpft wurden und noch keine nachgewiesene Corona-Infektion hatten. „Wer dreimal geimpft und einmal genesen ist, benötigt eigentlich keine Viertimpfung“, sagt Winkler. Die anderen, vor allem wenn sie zur Risikogruppe gehören, sollten sich impfen lassen. Winkler glaubt aber auch, dass viele hier schon auf die nächste Variante der Corona-Impfstoffe warten. Es sei deshalb fraglich, wie lange der BA.1-Impfstoff noch bestellt werde.





Gerade erst erhielt ein angepasster Impfstoff von Biontech/Pfizer die Zulassung, der auf die Corona-Varianten BA.4 und BA.5 zielt. Dieser Impfstoff wurde im Gegensatz zu den anderen bislang nur im Tierversuch getestet. Dies sei eine Vorgehensweise, die auch bei den Grippe-Impfstoffen üblich sei, hieß es.

Zugelassen sind die angepassten Impfstoffe als Auffrischungsimpfungen für Menschen ab 12 Jahren. Winkler sagt, die ersten Dosen des BA.4/BA.5-Impfstoffes sollen in der nächsten Woche ausgeliefert werden. Hausarztpraxen hätten bereits Informationen erhalten. Für die Impfzentren stehe ein Lieferdatum aber noch aus.

Dafür haben die neuen Corona-Regeln am Freitag den Bundesrat passiert. Geplant ist demnach eine neue bundesweite Impfkampagne, bei der über die angepassten Corona-Impfstoffe informiert werden soll.

Im Impfzentrum Bad Wörishofen lagern derzeit die BA.1-Variantenimpfstoffe von Biontech mit 29 Fläschchen (Vials) und von Moderna mit 15 Fläschchen. Aus einem Biontech-Vial können laut Winkler sechs Impfdosen gezogen werden, bei Moderna sind es fünf. Zudem gibt es noch Restbestände der bisherigen Impfstoffe. Von Biontech sind in Bad Wörishofen noch 20 Vials vorrätig, von Moderna noch zehn.

Das Impfzentrum in Bad Wörishofen wird es nicht mehr lange geben

Der Betrieb des Impfzentrums wurde derweil auf das Notwendige beschränkt. Derzeit arbeiten laut Winkler noch etwa ein Dutzend Menschen im Impfzentrum, ohne die Ärzte gerechnet. Das liegt auch daran, dass die Zeit des Impfzentrums Bad Wörishofen zu Ende geht. Der Mietvertrag für das ehemalige Möbelhaus läuft aus und wird laut Winkler auch nicht mehr verlängert. Am 30. November werde nach Lage der Dinge Schluss sein. Dazu komme, dass die Finanzierung der Impfzentren durch den Bund nur bis zum 31. Dezember gesichert sei. „Das beträfe dann alle Impfzentren“, so Winkler. Dann wäre überall Schluss. „Sollte die Finanzierung verlängert werden, suchen wir eine Ersatzimmobilie“, kündigt die Koordinierungsärztin an. „Die würde dann wohl eher in Mindelheim sein“, sagt Winkler.