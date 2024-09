Betrunkener greift Polizisten an

In Bad Wörishofen war ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen so betrunken, dass er zwar kaum noch laufen, die Polizisten, die ihm helfen wollten, aber durchaus noch beleidigen und nach ihnen treten konnte. Sie wollten den Mann, der der Polizei als hilflos gemeldet worden war, in Gewahrsam nehmen, weil er in Bad Wörishofen keine Bleibe hatte. Dabei leistete er laut Polizei erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten auch mit diversen Schimpfwörtern. Damit nicht genug, fanden sie bei der Durchsuchung des Mannes in dessen Hosenbund ein Einhandmesser. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. (mz)

