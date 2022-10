Elterntaxi statt Schulbus: Manche Buslinien vorerst gestrichen

Plus Kirchweihtal hat die Busfahrpläne ausgedünnt. In Buchloe führt das schon zu Problemen, die auch dem Unterallgäu blühen könnten.

Fahrermangel sorgt für Probleme im Schulbusverkehr. Diese könnten bald schon auch das Unterallgäu treffen. Es geht um die Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal, die über Bad Wörishofen zum Beispiel die Gymnasien in Türkheim und Mindelheim anfährt.