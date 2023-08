Geisterfahrer stirbt bei Unfall auf A96: Autobahn gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall bei Türkheim ist die A96 Richtung München gesperrt. Ein Mann war als Geisterfahrer unterwegs, er starb bei dem Unfall.

Auf der Autobahn A96 hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Der Unfall geschah in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Bad Wörishofen und Buchloe-West, in der Nähe des Rastplatzes Wertachtal-Süd.

Nach ersten Informationen unserer Redaktion fuhr ein Mann vom Rastplatz aus in verkehrter Richtung auf die Autobahn auf. Kurz darauf kam es zum Zusammenstoß, mehrere Fahrzeuge waren beteiligt. Der 83-jährige Geisterfahrer kam nach Auskunft der Polizei dabei ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach einem tödlichen Unfall staut sich der Verkehr auf der A96 bei Türkheim. Foto: Markus Heinrich

Die Autobahn ist derzeit gesperrt, ein Unfallgutachter ist vor Ort. Die Sperrung wird sich für die Ermittlungen und Bergungsarbeiten bis in die Nacht ziehen. Der Verkehr staut sich aktuell auf mehreren Kilometern bis weit hinter die Anschlussstelle Bad Wörishofen. Die Feuerwehren aus Türkheim und Bad Wörishofen sind vor Ort. (AZ)

Wir informieren an dieser Stelle, sobald neue Informationen vorliegen.