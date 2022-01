Bad Wörishofen

Wintercamping in Bad Wörishofen zum Vergnügen – oder aus Not

Mitten im Winter ist der Campingplatz in Bad Wörishofen gut belegt. Viele Stammgäste zieht es auch in der kalten Jahreszeit hierher – aber nicht nur. Manchmal stehen Schicksale hinter den Aufenthalten, wie sich zeigt.

Von Franz Issing

Camping ist in Corona-Zeiten so angesagt wie nie. Urlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend. Auch in der kalten Jahreszeit. So profitiert auch der Betreiber des Bad Wörishofer Campingplatzes vom derzeitigen Caravaning-Boom. Dort trifft man allerdings nicht nur Erholungssuchende, die sogar eine Kneippkur auf dem Platz absolvieren können. Es gibt auch Menschen, die dort aus ganz anderen, manchmal tragischen, Gründen leben.

