Das Ende einer Ära: Schildern Sie uns Ihre unvergesslichen Schwermer-Momente!

Urplötzlich und völlig überraschend hat in Bad Wörishofen das traditionsreiche Café Schwermer seine Türen für immer geschlossen. Für viele war das Café als Ausflugsziel kaum wegzudenken. Die Menschen kamen teils von weit her für den berühmten Baumkuchen. Welche Erinnerungen und Geschichten verbinden Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit dem legendären Café? Teilen Sie sie mit uns!

Seit der Gründung im Jahr 1894 - damals noch in Königsberg - hat das Café Schwermer nicht nur die Gaumen erfreut, sondern auch Geschichte geschrieben. Erinnerungen an das Café in Bad Wörishofen sind oft auch Erinnerungen an unvergessliche Momente, vielleicht sogar an den Heiratsantrag, an Jubiläen und andere prägende Momente. Schwermer-Pralinen reisten 1992 sogar ins Weltall, mit Astronaut Klaus-Dietrich Flade, der in Bad Wörishofen lebt.

So kommen Ihre Anekdoten und Erinnerungen bei uns an

Wir möchten Sie einladen, Ihre Erinnerungen mit uns zu teilen. Was hat das Café Schwermer für Sie besonders gemacht? Haben Sie eine besondere Geschichte oder ein unvergessliches Erlebnis, das Sie mit dem Café verbinden? Teilen Sie Ihre Erinnerungen und Anekdoten, das geht ganz einfach. Schreiben Sie an redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Betreff: Schwermer. Bitte schicken Sie Fotos mit einer Mindestgröße von 2 MB und im Format JPG. Bitte geben Sie Vor- und Nachname, ihren Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Die besten Beiträge veröffentlichen wir in der Mindelheimer Zeitung und unseren Online-Portalen.