Kommende Weltstars in Bad Wörishofen: Das steht beim Festival der Nationen an

Mit einem glanzvollen Programm feiert das „Festival der Nationen“ in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Vom 27. September bis zum 6. Oktober verwandelt sich Bad Wörishofen in ein Mekka der klassischen Musik, wo internationale Stars und aufstrebende Talente gemeinsam auf der Bühne stehen. Ein besonderes Highlight: Das Festival wird im Jubiläumsjahr das 30.000ste Kind begrüßen. Eine Bestätigung auch für die „Erfinder“ des Festivals der Nationen, die Brüder Werner und Winfried Roch. Für ihren Einsatz wurden die Türkheimer zuletzt mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 1994 gründeten die Brüder die Konzertreihe „Festival der Nationen“, die heute weit über Bad Wörishofen und die Grenzen des Landkreises Unterallgäu hinaus bekannt ist.

Seit drei Jahrzehnten bereichert das Festival die Kulturlandschaft Bad Wörishofens und begeistert jedes Jahr aufs Neue ein internationales Publikum, heißt es in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr steht das Programm ganz im Zeichen des Jubiläums und präsentiert ein Feuerwerk aus hochkarätigen Konzerten, exklusiven Bildungsprojekten und Begegnungen mit der Welt der Klassik. Vor 30 Jahren wurde aus einer Idee Wirklichkeit: Aus einer Kinderveranstaltung entstanden eine Vielzahl von Förderprojekte für Kinder und Jugendliche und aus unbekannten Künstlern, die beim „Festival der Nationen“ gastierten, wurden international renommierte Künstler. Das „Festival der Nationen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch die Begeisterung der Jugend Traditionelles zu bewahren, Neues zu entdecken und innovative Projekte zu realisieren, weshalb Förderprojekte für Kinder und Jugendliche – neben „Stars“ und „Junge Weltelite“ - eine der drei Säulen des Klassik-Festivals bilden.

Festival der Nationen: Auftakt mit Julia Fischer und den Wiener Symphonikern

Den festlichen Auftakt des Festivals markiert ein Konzert am 27. September um 19.30 Uhr. Die renommierte Violinistin Julia Fischer wird gemeinsam mit den Wiener Symphonikern Werke von Bach, Beethoven und Brahms zum Leben erwecken. Ein unvergesslicher Abend für alle Liebhaber der klassischen Musik.

Immer wieder ein gern gesehener und gehörter Gast beim „Festival der Nationen" in Bad Wörishofen: Diana Damrau. (Archivfoto) Foto: Bernd Feil

In den folgenden Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Auftritten von Weltstars wie Sabine Meyer, Rudolf Buchbinder, Fazıl Say, Diana Damrau und Rolando Villazón. Gemeinsam mit aufstrebenden Talenten wie Lukas Sternath und Clara Yuna Friedensburg sowie namhaften Ensembles wie der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und der Philharmonie Baden-Baden verspricht das Festival eine unvergessliche Reise durch die Welt der Klassik.

Neben den hochkarätigen Konzerten liegt dem „Festival der Nationen“ die Förderung des musikalischen Nachwuchses besonders am Herzen. Seit 30 Jahren ermöglicht das Festival jungen Menschen durch Patenschaften und Bildungsprojekte den Zugang zur Welt der klassischen Musik. Das Festival wird im Jubiläumsjahr außerdem das 30.000ste Kind begrüßen und setzt damit einen neuen Meilenstein in Sachen Kulturelle Bildung.

Exklusive Werkeinführungen und Begegnungen mit den Künstlern beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen

Ergänzt werden die Konzerte durch exklusive Werkeinführungen und Begegnungen mit den Künstlern. So erhalten die Besucher tiefe Einblicke in die Welt der Musik und können ihre Leidenschaft für die Klassik mit anderen teilen. Karten für das „Festival der Nationen“ sind bereits erhältlich, unter anderem in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim. Das gesamte Programm, Informationen zu den Bildungsprojekten und weitere Details zum Festival auf der offiziellen Website unter www.festivaldernationen.de und auf Instagram. (mz)