Das "Pescatore"-Haus soll ein Schmuckstück werden

Pescatore-Kreuzung Bad Wörishofen Ein Schmuckstück mitten in der Kneippstadt – das haben zumindest die Eigentümer der Immobilie Hauptstraße 1, besser bekannt als „Pescatore-Haus“ geplant. Wie Adis Alibegovic, einer der beiden Geschäftsführer der Immo3 GmbH im Gespräch mit der Mindelheimer Zeitung erläutert, soll das Gebäude zunächst kernsaniert werden. Damit verbunden ist auch eine komplette energetische Sanierung. „Wir sind momentan noch in der Planungsphase und setzen uns mit den unterschiedlichen Energieträgern auseinander", so Alibegovic. Derzeit sind im Gebäude 40 Wohneinheiten untergebracht, die allerdings eher Hotelzimmercharakter haben. "Im sanierten Gebäude sollen 24 bis 30 Ein- bis Zweizimmerwohnungen entstehen, die von der Ausstattung eher im hochwertigen Bereich anzusiedeln sind." Auch die Fassade soll ansprechend gestaltet werden. Im Gebäude wird auch wieder ein Gastronomiebetrieb untergebracht, weitere Gewerbebetriebe sind angedacht. Die ersten Vorgespräche mit der Stadtverwaltung haben schon stattgefunden, wenn alles klappt, soll Ende dieses Jahres, spätestens Anfang 2024 mit der Renovierung begonnen werden. Die Baumaßnahme soll etwa eineinhalb Jahre dauern. Mit den Mietern wurden frühzeitig Auflösungsverträge vereinbart, dies sei alles reibungslos verlaufen. „Sollte ein Mieter Probleme haben, eine neue Wohnung zu finden, so sind wir gerne behilflich", verspricht Alibegovic. Text: Karin Donath/Foto: alf

Foto: Alf Geiger