Bad Wörishofen

Debatte um Parkplatz in Bad Wörishofens Fußgängerzone erhitzt die Gemüter

Plus Apotheker Julian Wagner ist sauer auf Grüne, SPD und ÖDP. Auch andere Einzelhändler äußern sich - und weisen auf ein Problem in der Fußgängerzone hin.

Von Karin Donath

Grüne, SPD und ÖDP haben einen neuen Parkplatz in der Fußgängerzone von Bad Wörishofen zur Debatte gestellt. Der betroffene Geschäftsinhaber ist sauer und übt deutliche Kritik. Andere Einzelhändler an der Kneippstraße sehen die Probleme an ganz anderer Stelle.

Die Stadtverwaltung von Bad Wörishofen hat an der Ludwig-Geromiller-Straße einen neuen Parkplatz genehmigt, in der Fußgängerzone, vor der Hubertus Apotheke. "Zahlreiche Beschwerden aus der Bevölkerung" hätten nun den Antrag von Grünen, SPD und ÖDP ausgelöst, hieß es in deren Mitteilung. Die Antragssteller stört unter anderem, dass der Stadtrat vorher nicht gefragt wurde. Die Parteien sehen Gefahren für Fußgänger und weisen darauf hin, dass es bereits Parkplätze im Innenhof gebe. Der Antrag beinhaltet zwei Optionen: Der Parkplatz muss wieder weg oder darf bleiben; das dann aber mit Beschluss. Apotheker Julian Wagner ist richtig sauer und macht seinem Ärger im Gespräch mit unserer Redaktion Luft.

