Der große Schwätz-Bänkle-Test in Bad Wörishofen

Plus Einen kleinen Schritt zu mehr zwischenmenschlicher Kommunikation sollen in Bad Wörishofen vier Schwätz-Bänkle machen. Wird die Idee von den Menschen angenommen?

„Eigentlich ist doch jedes Bänkle ein Schwätz-Bänkle“, sagt Günther Müller nachdenklich, „es sollte selbstverständlich sein, dass man miteinander redet“. Doch so ist es in der Realität leider oft nicht. Ein kleines blaues Schild mit aussagekräftigem Schriftzug soll Abhilfe schaffen und die Menschen einladen, ein Gespräch zu führen. Wir haben uns auf alle vier Schwätz-Bänkle gesetzt und geschaut, ob das klappt.

Versteckt hinter einem Baum und mit Blick auf großes Buschwerk, das die Aussicht auf den Jakobsweiher versperrt, liegt das Schwätz-Bänkle des Kurparks. Am Fuße der Bank führt der Barfußpfad vorbei, nebenan herrscht bei gutem Wetter buntes Treiben auf dem kleinen „Sandstrand“ mit Hängematte. Niederlassen tut sich hier erstmal keiner, doch das Ansprechen von Barfußpfad-Begeisterten trägt Früchte. „Es ist recht nett, wenn man zusammenkommt und schwätzt“, findet Martin Kleber aus Langenneufnach und setzt sich spontan aufs Schwätz-Bänkle, das er ohne die direkte Ansprache nicht entdeckt hätte, wie er verrät.