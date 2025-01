„Der Stadtrat wollte nicht“: Bürgermeister nennt Grund für Amtsleiterwechsel

Zuerst gekündigt, dann die Kündigung nach Gesprächen zurückgenommen, nun geht er doch: Ordnungsamtsleiter Simon Bayer Bad Wörishofen. Er „wäre geblieben – der Stadtrat wollte nicht“, teilte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) dazu am Dienstag mit.

Nach der Kündigung durch Ordnungsamtsleiter Bayer habe er mit ihm mehrere Gespräche geführt und „Herr Bayer war auch mit mehreren Ratsmitgliedern im Austausch“, schildert Welzel. „Ergebnis davon war, dass Herr Bayer seine Kündigung zurückgezogen hat.“ Das hatte Welzel auch bei der Bürgerversammlung in der Gartenstadt verkündet. „Es gab sodann unterschiedliche rechtliche Meinungen, ob es eines Stadtratsbeschlusses zur Weiterbeschäftigung bedarf. Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht des Landratsamts wurde sodann der Stadtrat mit der Frage befasst, ob Herr Bayer als Ordnungsamtsleiter weiterbeschäftigt wird.“ Der Stadtrat habe die Weiterbeschäftigung dann „in seiner Dezembersitzung mehrheitlich abgelehnt“, berichtet Welzel.

Ordnungsamtsleiter Bayer schied zum Jahresende 2024 aus dem Dienst aus

Bayer sei damit zum Jahresende aus dem Dienst der Stadt ausgeschieden. „Ich bedaure dies und bedanke mich für seinen Einsatz zum Wohle der Stadt“, so Welzel. Man habe die Stelle zwischenzeitlich neu ausgeschrieben. „Der Beschluss des Stadtrats führt nun dazu, dass zusätzlich zur Bundestagswahl-Vorbereitung dieser Personalausfall von den Mitarbeitenden des Ordnungsamts mit der Standesamtsleitung Frau Weber getragen werden muss“, so Welzel. „Dies hätte man vermeiden können, wenn man Herrn Bayer per Ratsbeschluss zumindest einige Monate weiterbeschäftigt hätte.“(mz, mhe)