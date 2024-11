Mit einem warmherzigen Lächeln sitzt die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses Barbara Knoll an ihrem Schreibtisch. „Bei den Senioren in Bad Wörishofen ist Einsamkeit ein großes Thema“, weiß sie aus Erfahrung. Wer im Alter in die Kneippstadt ziehe und verwitwe, tue sich oft besonders schwer. Doch die Möglichkeiten, der Einsamkeit zu begegnen, sind vielfältig.

