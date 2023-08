Die Orgel in der Erlöserkirche in Bad Wörishofen voller Kraft und Zartheit

Der Kirchenmusiker Rainer Goede ist zurzeit als Kurkantor in Bad Wörishofen. Dorothea Hofmann schrieb dazu eine beeindruckende Toccata.

Es war der Choral „Was mein Gott will, gescheh allzeit“ mit dem Text von Albrecht von Preußen von 1550, den Kirchenmusikdirektor Rainer Goede aus Ansbach dazu inspirierte, dem Orgelkonzert in der Erlöserkirche diesen Titel zu geben. Es war die von Claudin de Sermisy, der 1529 eine Melodie schrieb, zu der der Text perfekt passte. Große Komponisten nahmen dieses Werk im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auf und schrieben große Orgelwerke, die sich mit diesem Thema auseinander setzten. Kein geringerer als Felix Mendelssohn Bartholdy nahm sich dieses Chorales an.

Die Orgel in der Erlöserkirche in Bad Wörishofen bietet vielfältige Möglichkeiten

Rainer Goede zeigte mit diesem Werk, was diese Steinmeyer/Späth-Orgel der Erlöserkirche alles leisten kann und begeisterte in ihrer Kraft und Zartheit. Felix Mendelssohn Bartholdy hinterließ großartige Kompositionen. Er war auch Pianist und Organist. Die sechs Sonaten, aus der die aufgeführte stammt, waren Krönung seiner Orgelwerke.. Die Hochschullehrerin, Komponistin, Pianistin und Organistin Dorothea Hofmann schrieb dazu ebenfalls ein beeindruckendes Orgelwerk, eine „Toccata“. Die vielen Wechsel von kräftigen zu leisen Tönen und zu fast tänzerischen Elementen waren gewollt und zeigten die Vielfalt der Möglichkeiten auf, die das Orgelspiel lebendig werden lassen.

Die leider sehr wenigen Gäste in der Kirche spendeten ihr und vor allem auch dem virtuos spielenden Kurkantor reichlich, wohl verdienten Applaus. Die Begrüßung der Besucherinnen und Besucher hatte Kurseelsorger Friedemann Schlede übernommen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch