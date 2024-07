Die Pescatore-Kreuzung in Bad Wörishofen erhält ein neues Gesicht

Eines der prägendsten Gebäude im Bahnhofsbereich von Bad Wörishofen darf umfassend umgebaut werden. Der Bauausschuss des Stadtrates Bad Wörishofen hat den weitreichenden Plänen an der Pescatore-Kreuzung nun zugestimmt. Dabei wurde erneut über die Anzahl der notwendigen Parkplätze und über die geplante Dachform debattiert. Denn da ändert sich eine Menge.

Das Haus, um das es geht, war früher einmal ein Hotel und wird seit 2007 als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Die Bauherren wollen nun das Erdgeschoss teilweise umnutzen und das Dachgeschoss des Gebäudes ändern. Im Erdgeschoss sollen fünf Ladeneinheiten bestehen bleiben, darunter ein Solarium, ein Friseur und ein neuer Schreibwarenladen. Zusätzlich ist eine Bäckerei mit Gastronomie geplant. Im Dachgeschoss wird das bestehende Satteldach durch ein Staffelgeschoss mit Pultdach ersetzt, wodurch die Wohnfläche besser genutzt werden könne, wie Thomas Perschk vom Bauamt erläuterte. An der Westseite bleibe die Fassade bündig, während an der Ostseite eine Dachterrasse entsteht. Die lange Fassade an der Bahnhofstraße wird ein neues Gesicht erhalten. Dort gab es einst Balkone, die aber eingehaust wurden. Von außen sind sie nicht unmittelbar als Balkone erkennbar. Das soll geändert werden. Die Balkone würden freigelegt, hieß es. Das Fitnessstudio im Kellergeschoss bleibt nach Darstellung der Verwaltung erhalten.

Das Projekt war schon einmal im Bauausschuss von Bad Wörishofen, damals gab es Hausaufgaben

Die Anordnung der Stellplätze wurde teilweise überarbeitet. Es ist nicht der erste Auftritt dieses Großprojekts. Das Gebäude war 2023 schon einmal Thema, damals hatte der Ausschuss noch Hausaufgaben für die Bauherren. Die ursprüngliche Planung aus dem Jahr 2023 sah auch einen Technikraum auf dem Dach vor, der nun ins Gebäude integriert wurde.

Die Anzahl der sichtbaren Geschosse erhöht sich durch das geänderte Dach laut Perschk von vier auf fünf, was das Gebäude nach der Zahl der Geschosse zum höchsten in der Umgebung macht. Die Firsthöhe reduziert sich durch das neue Dach allerdings sogar ein bisschen, von 16,02 auf 15,97 Meter.

Abweichungen von der Gestaltungssatzung in de Umgebung machen den Umbau möglich

Komplizierter wurde es durch die Lage des Gebäudes. Das Grundstück liegt an der Ecke Hauptstraße/Bahnhofstraße. Nach der städtischen Gestaltungssatzung müsste es von der Westseite den landwirtschaftlich geprägten Straßenzügen zugeordnet werden. Die geplanten Änderungen entsprechen jedoch nicht vollständig den Festsetzungen der Satzung, insbesondere hinsichtlich der Dachform. Perschk machte aber klar, dass hier eine Zustimmung möglich sei, da auch in der unmittelbaren Umgebung Abweichungen genehmigt wurden.

Die nötige Zahl der Parkplätze sorgt erneut für eine Diskussion

Die geplanten Änderungen sind zwar umfangreich, doch sie führen nicht dazu, dass mehr Parkplätze nötig werden, als bisher. Genehmigt wurden einst 35 Wohnungen in dem Gebäude. „Später vorgenommene, nicht genehmigte Umbauten sind hier nicht enthalten“, betonte Perschk. Nach dem Umbau seien es weiterhin 35 Wohnungen. Weil im Erdgeschoss auf das bisherige Stehcafé verzichtet werde, entfallen sogar zwei Parkplätze.

44 Parkplätze müssten insgesamt nachgewiesen werden. Davon seien 30 auf dem Grundstück, vier im gegenüberliegenden Parkhaus und neun weitere seien gegen Zahlung abgelöst worden. Ein weiterer nötiger Stellplatz könne gemäß der Ortsgestaltungssatzung dadurch abgelöst werden, dass vier Fahrradstellplätze geschaffen werden, erläuterte Perschk. Die Verwaltung hält den Umbau aus diesen Gründen für zulässig. Der städtische Gehweg müsse dabei in voller Breite erhalten werden. Warum es für 35 Wohnungen nur 18 Parkplätze geben müsse und nicht einen Parkplatz pro Wohnung, wollte Manfred Gittel (FW) wissen. Dieser Umstand ergebe sich aus der einstigen Genehmigung, erläuterte Perschk. Das Gebäude sei ja früher ein Hotel gewesen. Der Bauausschuss genehmigte den Umbau am Ende bei zwei Gegenstimmen.