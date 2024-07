Erstmals Examenskonzert: Bad Wörishofens Stadtkapelle geht an ihre Grenze

Ein musikalischer Höhepunkt der Stadtkapelle Bad Wörishofen bahnt sich an. Seit Anfang Januar probt Dirigent Rainer Wörz mit rund 60 Musikerinnen und Musikern sein Examenskonzert, das am Samstag, 13. Juli, im Kursaal Bad Wörishofen stattfinden wird. Geboten wird Musik auf Höchststufen-Niveau. „Alle Stücke sind fantastisch, er hat wirklich ein hervorragendes Programm“, lobt Professor Maurice Hamers vom Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg.

Hamers ist gemeinsam mit Dozentin Irene Anda zum großen Probentag nach Bad Wörishofen gekommen, um letzte Verbesserungstipps zu geben, bevor es für Dirigent Rainer Wörz in die große Abschlussprüfung geht. Das Orchester ist mucksmäuschenstill und lauscht den strengen Worten des Professors, eine Lehrstunde der besonderen Art. „Das ist unglaublich anspruchsvoll von der Literatur her“, verrät Tubist Christoph Seitz in der Pause, „man muss sehr bei der Sache sein, das ist Höchststufen-Niveau“. Es sei kernig, sich auf das Examenskonzert vorzubereiten, auch die Feinarbeiten wie das Facetten-Herausarbeiten seien sehr intensiv. Das Blasorchester spielt das Stück „Gandalf“ von Johan de Meij an, das die Reise des berühmten Zauberers aus der Welt von „Der Herr der Ringe“ musikalisch einfängt. Die Klänge hören sich faszinierend an, doch Professor Hamers sieht Verbesserungspotenzial. „Herr Wörz hat hervorragende Vorarbeit geleistet, er hat sehr viele Satzproben gemacht, hat die Töne einstudiert, und worum es jetzt geht ist, dass die Musik, die Emotion in den Tönen kommt“, erklärt er, „das ist der schönste und auch der schwerste Teil“. Rainer Wörz ist hochkonzentriert, saugt jeden Hinweis in sich auf, bleibt gelassen. Als Dirigenten zeichne Wörz nicht nur seine Musikalität aus, lobt Professor Hamers, „er hat Kraft in seiner Art, wie er vor dem Orchester steht und kann gut mit Menschen umgehen, ich glaube, dass das sehr wichtig ist“.

Icon Vergrößern Professor Maurice Hamers (Mitte) und Dozentin Irene Anda vom Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg besuchten Dirigent Rainer Wörz (rechts) und die Stadtkapelle Bad Wörishofen vor dem anstehenden Examenskonzert. Foto: Kathrin Elsner Icon Schließen Schließen Professor Maurice Hamers (Mitte) und Dozentin Irene Anda vom Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg besuchten Dirigent Rainer Wörz (rechts) und die Stadtkapelle Bad Wörishofen vor dem anstehenden Examenskonzert. Foto: Kathrin Elsner

Rainer Wörz hat mit seinen 32 Jahren bereits einen bemerkenswerten musikalischen Weg hinter sich. Mit neun Jahren fing er bei den Egger Musikanten an Tuba zu spielen. „Es ist ein schönes Hobby, das man das ganze Leben machen kann“, sei er als Kind überzeugt gewesen, nicht ahnend, dass er als 18-Jähriger das erste Mal den Dirigentenstab des Jugendorchesters in der Hand halten würde. Im Alter von 19 übernahm er bereits die Stammkapelle der Egger Musikanten. Vom Musikerkollegen zum Dirigenten des eigenen Orchesters zu werden, sei ein Schritt gewesen, der Ecken und Kanten mit sich gebracht habe und Durchsetzungsvermögen erfordert habe, erinnert er sich mit einem Augenzwinkern. Die Liebe zur Musik wurde so groß, dass Wörz sich im Jahr 2017 entschloss, seinen Beruf als Maschinenbauer an den Nagel zu hängen und sich ganz auf die Musik zu konzentrieren. „Musik ist das Kostbarste, was es gibt“, ist er überzeugt. Die zweijährige Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach schloss er als staatlich geprüfter Chor- und Ensembleleiter ab, doch er wollte mehr. 2019 begann er sein Studium der Blasorchesterleitung am Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg, das er nach erfolgreichem Examenskonzert und Lehrprobe mit dem „Bachelor of Music“ abschließen wird.

Rainer Wörz studiert am Leopold Mozart College of Music in Augsburg

Dass er dieses wichtige Konzert mit der Stadtkapelle Bad Wörishofen spielen wird, freut den Vorsitzenden Markus Seitz besonders. „Es ist für uns was ganz Neues und auf jeden Fall auch sehr aufregend“, verrät er, „da gehen wir an unsere Grenzen und bewegen uns im Bereich der Höchststufe“. Rainer Wörz weiß ganz genau, was er seinen Musikerinnen und Musikern zutrauen kann, die er seit 2018 dirigiert. „Ich finde, das ist jetzt eine Krönung der letzten sechs Jahre“, die Proben für das Examenskonzert hätten das für seine facettenreichen Kurkonzerte bekannte Blasorchester auf eine neue Ebene gehoben, auf der man jetzt weiterarbeiten könne, freut er sich. Derart tiefgründig in schwierige Stücke einzutauchen sei eine bisher noch nie dagewesene Chance. Die Auswahl der Stücke hat es in sich.

Der Zauberer Gandalf wird eine entscheidende Rolle im Examenskonzert in Bad Wörishofen spielen

„Ich wollte der Stadtkapelle die Möglichkeit geben, einmal einen Maslanka zu spielen“, verrät Wörz, mit „Give us this day“ habe er ein Stück von David Maslanka ausgewählt, das von der Kraft und vom Spielerischen her sehr gut zur Stadtkapelle Bad Wörishofen passe. „Praise Jerusalem“ von Alfred Reed sei ein Meilenstein in der Blasorchesterszene, der durch einen unglaublichen Facettenreichtum und Tiefgründigkeit begeistere. Das faszinierende Stück „Gandalf“ von Johan de Meij wird sicher nicht nur die „Herr der Ringe“- Fans begeistern. Die „Himno de la Comunidad Valenciano“ von Jose Serrano sei ein musikalisches Meisterwerk, das die Schönheit und Tradition der Region Valencia in Spanien widerspiegelt, verrät Musikerin Anja Seifert, die dem Publikum jedes Stück kurz vorstellen wird.

Der Dirigent der Stadtkapelle Bad Wörishofen muss während des Konzerts eine Lehrprobe absolvieren

Eine weitere Besonderheit des Examenskonzertes ist, dass Dirigent Rainer Wörz in der Mitte des Konzertes eine Lehrprobe absolvieren muss, in der er mit dem Orchester ein bis dato für die Musikerinnen und Musiker unbekanntes Stück proben wird. Nach Beendigung des Konzertes wird sich die aus Professor Maurice Hamers und Dozentin Irene Anda vom Leopold Mozart College of Music der Universität Augsburg und Professor Thomas Ludescher von der Musikhochschule in Bozen bestehende Jury zur Beratung zurückziehen. Das Publikum wird live dabei sein, wenn Dirigent Rainer Wörz das Ergebnis bekanntgegeben wird. Nicht nur, dass es großen Seltenheitswert hat, diesem Prozess beiwohnen zu dürfen, Professor Hamers empfiehlt allen Musikinteressierten noch aus einem anderen Grund, sich das Examenskonzert nicht entgehen zu lassen: „Weil sie das Orchester in Höchstform hören werden mit Stücken, die man nicht in jedem Konzert hören wird“. Das Examenskonzert findet am Samstag, 13. Juli, von 18 bis 21 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen statt, der Eintritt ist frei.