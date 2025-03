Fahrradfahrer (89) missachtet die Vorfahrt einer Autofahrerin

Leicht verletzt wurde ein 89-jähriger Fahrradfahrer, der am Mittwochnachmittag in Untergammenried an der Kreuzung St.-Rasso-Straße/Zur Waldmühle von einer 48-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen hatte. Laut Polizei stürzte der 89-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine weitere ärztliche Behandlung im Krankenhaus war laut Rettungskräften vor Ort jedoch nicht notwendig. Die 48-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2.600 Euro. (mz)

