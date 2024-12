Gefährlicher Leichtsinn: Bahnübergang trotz geschlossener Schranke überquert

Am Donnerstagvormittag fielen der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Wörishofen insgesamt vier Personen auf, die den Bahnübergang in der Hochstraße in Bad Wörishofen trotz bereits geschlossener Schranken und eingeschaltetem roten Lichtzeichen zu Fuß überquerten. Nur kurze Zeit später passierte die Bahn den Übergang. Die Beamten wiesen die Betroffenen auf ihr Fehlverhalten und die hohe Gefahrenlage hin. Zudem müssen die vier Personen aufgrund der jeweils begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld rechnen. (mz)

