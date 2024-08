Geparkter Transporter beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

Ein geparkter Mercedes Vito wurde in der Nacht auf Mittwoch in der Troppauer Straße in Bad Wörishofen von einem Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ keine Nachricht an dem schwarzen Transporter. Anhand der Beschädigungen geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrrad- oder Zweiradfahrer den Schaden von 3000 Euro angerichtet hat. Zeugenhinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0. (mz)

