Großeinsatz der Rettungskräfte in Bad Wörishofen

Im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen läuft seit dem späten Donnerstagnachmittag ein Großeinsatz der Rettungskräfte.

Mehrere Feuerwehren und das Technische Hilfswerk eilten am Donnerstag ins Zentrum des Gewerbegebietes von Bad Wörishofen. Auslöser für den Großeinsatz gegen 17 Uhr war nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt in einem Großbetrieb. Als Folge sei es zu einer Rauchentwicklung gekommen, auch Flammen seien entstanden. Die Feuerwehr räumte die Umgebung des mutmaßlichen Brandherdes von entzündlichem Material frei und schickte Atemschutzträger ins Gebäude. Die Einsatzkräfte hatten die Situation schnell unter Kontrolle. Der Brand habe sich glücklicherweise nicht ausbreiten können, so die Polizei.