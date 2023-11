Bad Wörishofen

vor 40 Min.

Großeinsatz wegen Streit in Bad Wörishofer Flüchlingsunterkunft

Die Polizei rückte in Bad Wörishofen an, um einen Streit in einer Flüchtlingsunterkunft zu beenden.

Plus In Bad Wörishofen löst ein Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete einen großen Polizeieinsatz aus. Es geht um die Frage, ob auch ein Messer im Spiel war.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

In Bad Wörishofen hat ein Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete am Freitag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Grund: Der Polizei war gemeldet worden, dass ein Mann mit einem Messer hantiere.

In Bad Wörishofens Innenstadt sind in der ehemaligen Kinderheilstätte Geflüchtete untergebracht. Gegen 14 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil es in der Unterkunft zu einem Streit gekommen sei. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten machten sich daraufhin 13 Einsatzfahrzeuge auf den Weg nach Bad Wörishofen. Nicht alle wurden schließlich gebraucht, man habe mehrere Fahrzeuge auf dem Weg wieder zurückbeordert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen