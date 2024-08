Welzel verhängt Haushaltsbremse im Urlaub: Stadträte kalt erwischt

Die Stadt Bad Wörishofen stellt alle Ausgaben auf den Prüfstand und will sich so vor möglichen Haushaltslöchern schützen. Mit dieser Haushaltsbremse hat Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) mitten in den Sommerferien für eine Überraschung gesorgt – auch die meisten Stadtratsmitglieder wurden, wie unsere Redaktion, am Dienstagnachmittag via E-Mail informiert. Wenn Welzel wieder aus dem Urlaub zurück ist, soll es eine Krisensitzung zu diesem Thema geben.

