Herzinfarkt am Steuer: Mehr als 100 ähnliche Fälle in einem Jahr

Vor einer Woche hat sich in Bad Wörishofen ein aufsehenerregender Unfall ereignet. Ein Mann hatte am Steuer eines Wagens offenbar einen Herzinfarkt erlitten. Das außer Kontrolle geratene Auto richtete unweit der Therme Bad Wörishofen eine Menge Schaden an. Nun zeigt sich: Solche Fälle sind im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West überhaupt nicht selten, das Gegenteil ist der Fall.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herzinfarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis