Baustelle ab heute: Auffahrt zur Umgehungsstraße wird gesperrt und erneuert

Die Zu- und Abfahrt von der Stockheimer Straße zur Bad Wörishofer Umgehungsstraße bei der Polizeiinspektion wird für längere Zeit gesperrt. Der Grund ist der schlechte Zustand des Geh- und Radwegs, der über die Einmündung führt. Eigentlich hätten die Bauarbeiten am 6. Oktober beginnen sollen. Doch noch immer rollt dort munter der Verkehr. Wie sich nun herausstellt, wurden die Arbeiten verschoben.

Pendler und andere Verkehrsteilnehmer sollten sich ab Montag, 6. Oktober, 8 Uhr, auf Umwege einstellen. Die Einmündung der Kreisstraße MN29 (Stockheimer Straße) zur St2015 werde an diesem Tag gesperrt. So teilte es das staatliche Bauamt in Kempten mit.

Dieser Zeitplan gilt nun für die Baustelle an der Umgehungsstraße

Die Geh- und Radwegefurt an der Einmündung sei „in die Jahre gekommen und in einem sanierungsbedürftigen Zustand“. Der Auffahrtsbereich werde deshalb erneuert. Die Anschlussstelle werde bis zum 17. Oktober um 15 Uhr gesperrt, teilt die Behörde mit. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Stockheimer Straße und die Kaufbeurer Straße auf die St2015 umgeleitet. Doch auch am 7. Oktober rollte munter der Verkehr, von Baufahrzeugen dagegen keine Spur. Wie das Bauamt in Kempten auf Nachfrage mitteilte, wurden die Arbeiten verschoben. Es gehe eine Woche später los. Einen exakten Tag nannte die Behörde nicht. Man werde den Schlusstermin 17. Oktober aber halten können.