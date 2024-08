Hitzschlag: 77-Jähriger stürzt vom Fahrrad

Ein Hitzschlag war wohl die Ursache, dass ein 77-Jähriger aus Bad Wörishofen ohne Fremdeinwirkung vom Fahrrad gestürzt ist. Laut Polizei wollte der Senior am Donnerstagnachmittag zu einer Radtour aufbrechen. Durch den langen Aufenthalt in der Sonne vor der Radtour erlitt der Mann einen Hitzschlag und stürzte. Der 77-Jährige kam zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. (mz)

