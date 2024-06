Hochwasser: Krisenlage am Waldseedamm Bad Wörishofen entspannt sich

Bad Wörishofens amtierender Bürgermeister Daniel Pflügl sagt, der Dammbruch am Waldsee konnte vorerst abgewendet werden. Dennoch gelten Empfehlungen zur Evakuierung.

Seit Stunden kämpfen Rettungskräfte in Bad Wörishofen gegen die Wassermassen. Der Damm bei Kirchdorf, der gegen ein 100-jähriges Hochwasser schützen soll, wurde überspült. Am Waldsee im Süden der größten Stadt des Unterallgäus wurde die Lage kritisch. Der Damm werde über- und unterspült, sagt der amtierende Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne). Bürgerinnen und Bürger im Bereich des Wiesbächles und der Oberen Mühlstraße sollen ihre Wohnungen verlassen, wenn diese im Erdgeschoss oder im Keller liegen. Das gelte auch für Bachstraße und die Fußgängerzone. "Es herrscht Lebensgefahr", betonte Pflügl gegen 12.30 Uhr, auch wenn das derzeit vielleicht nicht danach aussehe. Am Waldsee wurde seither mit schwerem Gerät gearbeitet. Um 15.18 Uhr berichtete Pflügl, dass der Dammbruch vorerst abgewendet wurde. Kritisch war es bereits in der Nacht am Wertachkraftwerk, das vor dem Totalausfall bewahrt werden konnte. Die Fußgängerzone sei zeitgleich nur knapp an einer Überflutung vorbeigeschrammt, berichtet Pflügl.

Ein Großaufgebot ist in Bad Wörishofen im Einsatz. Das Team des Ordnungsamtes habe gleich im Rathaus übernachtet, berichtet Pflügl. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. In der Nacht auf Samstag gab es eine kritische Situation am Kraftwerk der Stadtwerke an der Wertach, berichtet Pflügl, der gemeinsam mit Dritter Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid ( CSU) das Hauptquartier vom Rathaus ins Feuerwehrhaus verlegt hat, um schneller reagieren zu können. "Eine der beiden Turbinen ist derzeit in Revision und ausgebaut, dort ist jetzt ein Loch", berichtet Pflügl. "Aufgrund der wahnsinnigen Wassermassen drohte das Kraftwerk durch das Loch überflutet zu werden", schildert er die Situation. „Das hätten wir dann abschreiben können.“ Die Stadtwerke waren in der Nacht damit beschäftigt, das Kraftwerk zu sichern. Unterstützung kam dabei von Bauunternehmern, die Material und Teams schickten, um zu helfen. Gemeinsam sei es gelungen, das Kraftwerk zu retten. "Eine Wahnsinnsleistung von dem ganzen Team, das die ganze Nacht gearbeitet hat“, sagt Pflügl.

In der Nacht auf Samstag mussten Menschen aus ihren Kellerwohnungen in Bad Wörishofen geholt werden

Bahle und Pflügl waren selbst fast die ganze Nacht unterwegs. „Im Bereich des Wörthbachs gab es am Freitag gegen 23 Uhr einen Höchstpegelstand, das war äußerst kritisch“, schildert Pflügl. Gemeinsam mit Polizei und Ordnungsamt wurden Lautsprecherdurchsagen gemacht und die Menschen informiert. "Einzelhändler konnten ihre Läden so noch sichern", sagt Pflügl. Es ging gut aus. "Kurz bevor die Brücken überspült wurden, sank der Pegel des Wörthbachs." Dennoch sei Wasser in Keller an der Bachstraße und der Kneippstraße gedrungen. Es hätte jedoch noch viel schlimmer kommen können, macht Pflügl deutlich. Einen Hochwasserschutz für die Innenstadt gibt es auch 25 Jahre nach dem großen Pfingshochwasser von 1999 nicht.

Lebensgefährlich wurde es im Bereich der evangelischen Kirche. Dort habe man gemeinsam mit der Polizei Menschen nachts aus ihren Kellerwohnungen holen müssen, schildert Pflügl. Der Wörthbach trat über die Ufer. "Die absolute Katastrophe blieb zum Glück aus, aber es war sehr knapp", sagt Pflügl. Die Feuerwehren hätten im Laufe der Nacht über 50 Keller ausgepumpt, zumeist im Bereich des Wörthbachs. Aktuell (Stand 1. Juni, 12.39) sei der Pegel des Wörthbachs leicht rückläufig.

Kirchdorf ist am Samstag nur noch über Katzenhirn erreichbar, der Hochwasserschutzdamm wurde überspült

Derweil ist Kirchdorf fast abgeschnitten. Der Ort war zur Mittagszeit am Samstag, 1. Juni, nur noch über Katzenhirn erreichbar. "Der HQ100-Damm ist übergelaufen", sagt Pflügl und kann das selbst kaum glauben. Der Damm war zum Schutz vor einem Hochwasser konzipiert, das statistisch nur alle hundert Jahre auftritt. "Kirchdorf hat jetzt einen See", fasst Pflügl die Lage zusammen. Die Feuerwehr sei dort im Dauereinsatz. Die Stadt informierte die Bürgerinnen und Bürger via Alarm über die Handys, das sogenannte Cell Broadcasting. "Der Damm lief bis vor wenigen Minuten über", berichtete Pflügl gegen 12.30 Uhr. "Die Lage in Kirchdorf ist brenzlig." Kurz nach 15 Uhr ist auch Klaus Holetschek in der Stadt eingetroffen, in der er lange Bürgermeister war. Der CSU-Fraktionschef im Landtag wird mit Pflügl am Nachmittag nach Kirchdorf fahren.

15 Bilder Hochwasser: Tausende Sandsäcke für das Unterallgäu kommen aus Türkheim Foto: Kathrin Elsner

Extrem kritisch wurde es am Samstag gegen 12.45 Uhr am Waldsee. "Der Damm wird überflutet und unterspült", berichtet Pflügl. "Die Unterspülung ist die große Sorge." Derzeit sind die Rettungskräfte mit schwerem Gerät vor Ort, zudem seien Experten auf dem Weg nach Bad Wörishofen, um die Lage zu beurteilen. Man habe aber schon damit begonnen, ein Entlastungsbecken für den See zu graben, berichtet Pflügl. Denn die Polizei habe festgestellt, dass von Osten her große Wassermengen auf den See zulaufen. Wenn der Damm bricht, hätte das katastrophale Folgen für die Innenstadt. Eine Berechnung aus dem Jahr 2016 hatte bereits Schäden in Höhe von etwa 16 Millionen Euro vorhergesagt. Zudem bestehe Lebensgefahr, macht Pflügl deutlich.

Die Stadt empfiehlt die Evakuierung von manchen Wohnungen in der Innenstadt von Bad Wörishofen

"Polizei und Ordnungsamt gehen jetzt zu allen Häusern, die in der Nähe des Wiesbächles liegen, östlich der Oberen Mühlstraße liegen", kündigte Pflügl am Samstag gegen 12.30 Uhr an. Man werde die Menschen warnen. Auch in diesem Bereich sollen die Mobiltelefonie Notfallmeldungen erhalten. „Auf gar keinen Fall in Keller oder in tiefer liegende Wohnräume gehen“, mahnt Pflügl. „Wir empfehlen zu evakuieren“, sagt er. Das gelte für alle, die im Erdgeschoss oder im Keller wohnen. Das gelte auch für Bachstraße und Kneippstraße. Voraussichtlich werde es eine Notunterkunft im Pfarrheim geben. Infos gibt es beim neu eingerichteten Notfalltelefon im Rathaus unter der Telefonnummer 08247/969099. "Wenn der Pegel steigt, weil am Waldsee was passiert, geht das sehr schnell", betont Pflügl. "In solchen Situationen passiert es dann, dass Menschen in ihren Kellern ums Leben kommen." Die Stadt werde Entwarnung geben, wenn die Gefahr gebannt ist. Bis dahin gelte: „Absolute Lebensgefahr, auch wenn es derzeit so aussieht, als wäre das nicht so wild.“

Was Bewohnerinnen und Bewohner von Bad Wörishofens Kernstadt jetzt wissen müssen

Die Empfehlung zur Evakuierung bestehe weiterhin, sagte Pflügl um 15.18 Uhr, nachdem er gute Nachrichten verkünden konnte. Der Dammbruch am Waldsee habe vorerst abgewendet werden können. "Aktuell hat es aufgehört durchzusprudeln, die Situation ist aber noch nicht ganz entschärft", berichtet Pflügl. Man werde eine Dammwache aufstellen, die Situation müsse weiter beobachtet werden. "Wichtig ist jetzt, dass nicht noch neue Stellen aufbrechen", betont Pflügl. Der Flussbaumeister war vor Ort und zudem ein Gutachter. "Es steht außer Frage, dass wir da weitere Baumaßnahmen machen müssen", sagt Pflügl. "Das ist aber schon in Planung." Aktuell sinke der Waldsee-Pegel wieder. Die Menschen im Bereich Wiesbächle, Obere Mühlstraße, Bachstraße und Fußgängerzone sollten allerdings weiterhin nicht in Keller gehen. "Die Situation bleibt angespannt", betont Pflügl. Auch die Empfehlung zur Evakuierung von Wohnungen in Erdgeschoss und Kellern gelte weiter. Mittlerweile hat die Stadt eine Notunterkunft im Pfarrsaal von St. Justina eingerichtet. Man werde diese Unterkunft nun auch Dirlewang anbieten, kündigt Pflügl an. Menschen, die dort evakuiert werden müssen, könnten so in Bad Wörishofen unterkommen.

Pflügl bittet auch darum von "Sightseeing Touren" zu den Hochwasser-Hotspots in der Stadt mit rund 18.600 Einwohnern abzusehen.

Das gilt auch für den Kremlbach. Dort ist die alte Kiesgrube vollgelaufen. Bauern hätten die Schlingener Straße in der Nacht aufgekiest und wieder befahrbar gemacht, so Pflügl. In jedem Ortsteil sei zudem jetzt ein Stadtratsmitglied vor Ort und Ansprechpartner für die Bürger.

Stadtwerke haben das Bad Wörishofer Trinkwasser untersucht und halten die Brunnen derzeit für sicher

In der Unterführung bei Kirchdorf steckt derzeit immer noch ein Auto in den Wassermassen. Immer wieder gingen Hinweise bei den Rettungskräften ein, dass noch jemand im Fahrzeug sei. Das habe zuletzt einen großen Einsatz ausgelöst. Allerdings sei längst niemand mehr in dem Wagen. „Die Person ist gerettet, das Auto zu bergen ist aber zu gefährlich“, berichtet Pflügl.

79 Bilder Aktuelle Bilder vom Hochwasser im Unterallgäu Foto: Thorsten Bringezu, Kathrin Elsner, Ulf Lippmann, Ulla Gutmann, Johannes Högel, Bernd Feil, Vivien Last, Andy Zündt

Die Straße zwischen Dorschhausen und Bad Wörishofen sei aktuell wieder befahrbar. Im Bauhof werden Sandsäcke gefüllt. Auch zum Trinkwasser in Bad Wörishofen hat Pflügl Neuigkeiten. Bad Wörishofens Trinkwasserbrunnen seien derzeit alle sicher. Die Stadtwerke würden die Wasserqualität ständig überprüfen. Gleichwohl solle man der Empfehlung des Landratsamtes folgen und das Wasser abkochen, rät Pflügl.