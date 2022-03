Bad Wörishofen

"Adler" in Bad Wörishofen: Gastronomie und Geschichte unter einem Dach

Plus Das Ehepaar Petra und Alexander Trommer betreibt in vierter Generation den Hotel-Gasthof Adler und baute ihn zuletzt zu einem Schmuckstück der Stadt aus.

Von Helmut Bader



Wenn über die Geschichte von Wörishofen berichtet wird, dann steht meist die Zeit um und nach Pfarrer Sebastian Kneipp im Mittelpunkt. Im Dorf Wörishofen davor waren es jedoch alteingesessene Bauerngeschlechter, die in dieser Zeit das Leben hier maßgeblich gestalteten und deren Nachfahren noch heute hier zu finden sind. Namen wie Scharpf, Vögele, Trommer, Filser oder Linder, sind deshalb in der heutigen Bevölkerung noch besonders häufig vertreten. Festgehalten sind diese Geschlechter nicht zuletzt auch in den noch heute zuweilen verwendeten Hausnamen ihrer früheren Höfe. Geberlebauer, der Pfleger, Meierbauer, Adamerbauer, Doldenhauser oder Mangamicheler sind älteren Kneippstädtern schon noch Begriffe, die sie kennen. Einige dieser "Stammgeschlechter" wollen wir in einer kleinen Serie hier vorstellen. Heute geht es zum die Familie Trommer und den Gasthof Adler.

