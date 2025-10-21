Icon Menü
Bad Wörishofen: Junger Motorradfahrer verletzt sich beim Einfahren der Reifen

Bad Wörishofen

Bei Unfall verletzt: 19-Jähriger stürzt mit Motorrad beim Einfahren der Reifen

Unfall zwischen Stockheim und Frankenhofen sorgt für Polizeieinsatz. Ein Rettungswagen bringt den jungen Fahrer ins Krankenhaus.
    Ein Motorradfahrer wurde bei einem Sturz in der Nähe von Bad Wörishofen verletzt. Foto: Stephan Jansen/dpa (Symbolbild)
    Ein Motorradfahrer wurde bei einem Sturz in der Nähe von Bad Wörishofen verletzt. Foto: Stephan Jansen/dpa (Symbolbild)

    Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe Bad Wörishofen leicht verletzt worden.

    Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Stockheim und Frankenhofen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er verlor der Mitteilung zufolge beim Einfahren neuer Reifen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. (mz)

