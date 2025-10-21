Bei Unfall verletzt: 19-Jähriger stürzt mit Motorrad beim Einfahren der Reifen

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Sturz nahe Bad Wörishofen leicht verletzt worden.

Der junge Mann war am Montagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen Stockheim und Frankenhofen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er verlor der Mitteilung zufolge beim Einfahren neuer Reifen die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, den Schaden am Motorrad schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. (mz)