Kennzeichen von geparktem Auto mutwillig abgerissen

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei BBad Wörishofen, um eine Sachbeschädigung aufklären zu können. Am Sonntagvormittag zwischen 7 und 10 Uhr wurde in der Hauptstraße in Bad Wörishofen ein geparkter Pkw auf einem Privatgrundstück eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Das vordere Kennzeichen samt Halterung wurden von einem unbekannten Täter aus der Verankerung gerissen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 96800 entgegen. (mz)

